Junta de Hidroituango responsabiliza a EPM de implicaciones de participar en subasta

Blu Radio conoció la nueva queja de los dueños de Hidroituango con Empresas Públicas de Medellín. Se trata de la molestia de la junta del proyecto por la decisión de EPM de participar en la subasta de energía que este jueves 28 de febrero hará la bolsa de energía de Colombia.

La junta le dijo a EPM: “participar en la subasta solo compromete a EPM y no a la obra. Nosotros no tenemos un cronograma claro de Hidroituango y por eso no apoyamos la decisión de ir a la subasta”.

En diálogo con Blu Radio, el gobernador Luis Pérez aseguró que tomaron esa decisión: responsabilizar económica, social y técnicamente a EPM de las implicaciones que pueda tener la subasta, porque “el cronograma de terminación a hoy es indeterminado. No es responsable que a Hidroituango lo comprometan en subastas, por eso EPM lo hará a su propio riesgo y deberá asumir los riesgos en el futuro”.

Lo que más le ha molestado a los socios de Hidroituango es que EPM participará con la megaobra, amparado en el contrato BOOMT, que es el contrato con el que construye la hidroeléctrica.

“Así como en el pasado Hidroituango le advirtió a EPM que no hiciera el tercer túnel y vea lo que pasó… así lo hacemos hoy y advertimos sobre los riesgos de participar en la subasta de energía”, sentenció Luis Pérez quien dejó en manos del gerente de Hidroituango, Gustavo Jiménez, la notificación a la empresa paisa sobre la molestia generada por la subasta.

