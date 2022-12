La llevaron hasta la URI por un robo que no cometió y después le pidieron perdón

Ángela Ramírez denunció en redes sociales haber sido víctima de un error, al ser capturada por haberse robado unos polvos que no se robó.

Aquí les dejo la peor foto de mi vida!! El día 22 de julio del presente año fui denunciada por un guardia de seguridad de @miroseguridad en los establecimientos de @PlaceresCarulla ubicado en la calle 63 en bogota porque sin ninguna prueba me acuso de robo. pic.twitter.com/mXr7p61YzR — Angie (@AngieRamirezM1) July 24, 2019

Desde su cuenta en Twitter Ángela Ramírez aseguró haber sido víctima de una denuncia falsa por parte de un guardia de seguridad de un reconocido supermercado, ubicado en la calle 63 en Bogotá.

En varios trinos cuenta cómo el pasado 22 de julio en este establecimiento la acusaron de haberse robado unos polvos que, según muestra en sus trinos, ya había comprado hace varios días atrás.

“Todo empezó cuando iba a retirar dinero para comprar un polvo que le había recomendado a mi prima. llegamos al stand y al verlo, saque el mío que había comprado días ante de la cartera para compararlo. Al ver que era el mismo, lo guarde y fuimos a la caja”, señaló desde su cuenta en la red social.

Una vez pagaron y se dirigían a salir del establecimiento, cuenta Ramírez que la detienen a ella y a su prima un guardia de seguridad sin permitirles explicar. Al contrario, denuncia que las llevaron a una bodega donde las requisaron.

“Al encontrar el polvo mío, un polvo usado, cabe recalcar, el comportamiento de los guardias se tornó más hostil y no querían escucharnos, ni siquiera al mostrarles la factura y explicarles lo sucedido. Hasta ese momento, solo queríamos hacerles entender que se trataba de un error”, indicó.

Ángela pidió que se revisaran los videos del almacén para demostrar que todo se trataba de un error, pero el personal de seguridad le aseguró que ya habían revisado estos y que llamarían a la Policía para que fuera trasladada a una URI.

“El policía ni siquiera se dedicó a escuchar mi versión. Me leyó los derechos, procedió esposándome, me llevó a la patrulla, nos llevaron a un CAI y luego de allí a la URI”, agregó.

Angie manifiesta, además, que luego de estar en la celda recibió la llamada de la abogada del almacén, quien le pidió disculpas y le informó que iban a retirar la denuncia. El reconocido supermercado aseguró que se trató de un error.

“Claramente estamos ante un hecho que obedece a un error; el cual lamentamos. Situaciones como estas no corresponden a la experiencia que queremos ofrecerles a nuestros clientes”, sostuvo.

Ángela Ramírez le confirmó a Blu Radio que va a demandar al supermercado y espera que se haga justicia.

“Estamos trabajando con mis abogados para que se haga justicia y lo que más me interesa es que den la cara y pidan disculpas, porque a mí hasta el Fiscal me dice: aquí viene gente por 1.000 pesos que se roban supuestamente y ellos no se los roban y pueden durar muchos años presos. Gracias a Dios retiraron la demanda, pero lo que viví nunca se me va a olvidar”, dijo.

Además, la joven espera que la empresa de seguridad se pronuncie ante los hechos ocurridos, pues fueron quienes inicialmente la señalaron de haber hurtado en este almacén de cadena.