Ley seca y 2.200 hombres de la Policía para final entre Santa Fe y Tolima

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, habló en Blu Radio sobre las medidas de la Administración Distrital para el partido entre Santa Fe y Tolima en el estadio El Campín que inicia a las 6 de la tarde.



La primera medida de seguridad tuvo que ver con la ley seca que comenzó a regir desde este sábado, además las autoridades dispusieron de un dispositivo de 2.200 hombres de la Policía para la seguridad en torno a la final de la Liga Águila 2.



“Hay Ley Seca alrededor del estadio desde anoche a las 6pm hasta el lunes, tenemos un dispositivo grande, más de 2200 hombres de Policía en el estadio y en el Parque Simón Bolívar donde el IDRD y el Ideartes dispusieron de una tarima con pantalla gigante para los hinchas del Santafé que no pueden entrar al estadio y quieran ver el partido. También tendremos gestores de convivencia, Policía, para garantizar la seguridad del evento esta noche”.



El secretario de seguridad hizo un llamado a toda la hinchada de Santa Fe.



“Lo importante es hacer un llamado a toda la hinchada de Santa Fe para que esta jornada de la final del fútbol colombiano transcurra en paz y tranquilidad y no generen inconvenientes de convivencia y seguridad en Bogotá”, dijo Mejía.



También se refirió a las sanciones para los hinchas que resulten involucrados en hechos de violencia.



“Dependiendo del tipo de comportamiento se impondrá una serie de sanciones para personas que cometan delitos dentro o fuera del estadio: por ejemplo, que no permitan la entrada de hinchas del otro equipo, o los saquen del estadio y esas personas podrían ser individualmente judicializadas por los delitos que cometan, además de prohibirles la entrada al estadio”, finalizó el funcionario.