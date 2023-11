Lo que hicieron con Bogotá fue un crimen, no hay una piedra a la que se le pueda llamar metro: Petro

“Claro que hace tiempos debimos tener el metro subterráneo de Bogotá”, dijo el presidente Gustavo Petro, quien destacó que a pesar de que han pasado nueve años desde que terminó su alcaldía en la capital del país, no hay una piedra a la que se le pueda llamar metro en Bogotá, todo esto a pesar de que la Alcaldía de Claudia López asegura que el avance de la primera línea va en un 25%.

“Fueron razones políticas, no técnicas, así de simple, porque Petro entregó los estudios entonces no se debía hacer el metro subterráneo en Bogotá”, indicó el presidente de Colombia desde la inauguración del Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI en Cartagena.

Indicó el presidente, además, que las obras no pueden frenarse por los caprichos políticos de los gobiernos de turnos. Entonces, puso un ejemplo, haciendo referencia a que él como presidente actual no sabe quién empezó la obra de Villeta - Guaduas y que no solo por eso no la va a terminar. “Eso no se hace, así no se desarrolla una sociedad”.

“Ya nosotros aprendimos en Bogotá a que hay que dejar las obras con acta de inicio, en Bogotá como no llegamos al acta de inicio nos acabaron todos los contratos, que eran los tranvías en Bogotá, lo férreo en Bogotá y el metro que ni hablemos”, añadió el presidente Petro desde Cartagena.

Publicidad

Recordó formalmente que durante su alcaldía en Bogotá se logró el acta de inicio del cable de Cuidad Bolívar, que actualmente funciona sin inconvenientes y que gracias a esa acta de inicio no pudieron devolver la obra, aunque quisieran. “Nosotros ya aprendimos la lección y como no sabemos quién va a gobernar, espero que el que siga sea otro gobierno progresista, entonces hay que dejar actas de inicio para que no regresen las obras”.

Le puede interesar: