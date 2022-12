Mayoría de los bogotanos piensa que nada ha cambiado con la llegada de Peñalosa

Según Juan David Cárdenas, director del estudio e investigador de esa universidad, indicó que el 51 por ciento de los encuestados considera que nada ha cambiado y el 34 por ciento señala que las cosas han empeorado en la ciudad.



Así mismo, señaló que la percepción negativa que los bogotanos tienen sobre Enrique Peñalosa se ubica en el 55 por ciento.



“El objetivo no es medir una opinión informada, porque en realidad un alcalde no puede cambiar nada en 3 meses, pero si pretende medir las expectativas de cambio dentro de los ciudadanos”, indicó Cárdenas. (Lea también: Nunca dije que los trenes ligeros eran como un cáncer: Peñalosa )



El investigador señaló que en seguridad el rechazo a la gestión pasó de un 33% a un 44%, caso contrario a lo que sucedió con movilidad y vías, donde se logró un 23 por ciento de aprobación; y el transporte con 14 por ciento.



Así mismo, la seguridad mejoró según lo percibido por los capitalinos y logró mejorar en 10 puntos debido al trabajo de espacio público, carteles y grafitis.



Frente al proyecto de la urbanizar ciertas partes de la reserva Thomas van der Hamer, la comunidad rechazó la iniciativa en más del 60 por ciento, mientras que en el tema de metro elevado, al balanza no muestra una inclinación tan clara como en otros aspectos. (Lea también: Mi casa en Van Der Hammen podría valer menos en caso de urbanizar: Andrés Ortiz )