"Me han tratado como un c…": Epa Colombia se burla de su 'hazaña' en TransMilenio

En nuevo video, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, se ríe al saber que sus vecinos no pueden recargar la tarjeta de TransMilenio por haber destruido la taquilla electrónica.

“Me han tratado como un culo y me han echado hasta la madre. Tenaz con estas indias, pero normal. (…) Me han dado re duro, no puedo salir ni a la calle”, dice.

No la han cogido.

El fiscal general (e), Fabio Espitia, reveló que la joven será imputada por los delitos de daño en bien ajeno e instigación para delinquir.

Aunque el fiscal dijo que evaluarán si solicitan orden de captura, fuentes de BLU Radio confirmaron que ya la están solicitando ante un juez de Bogotá. Esto quiere decir que si el juez está de acuerdo con la Fiscalía sería capturada en las próximas horas.

En el video, publicado en sus redes sociales, la mujer aparece dibujando grafitis una vivienda y destruyendo, con martillo en mano, una estación de TransMilenio.

