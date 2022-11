"Me pegaron y quedé sin mercancía": don Néstor, víctima de abuso policial

Néstor fue agredido por parte de dos uniformados de la Policía cuando este adulto mayor se encontraba vendiendo productos en una calle del centro de Bogotá.

El hombre relató al Distrito cómo ocurrieron los hechos que generaron gran indignación en el país.

Publicidad

“Yo iba caminando y el agente me empujó y me volteó el carrito, me pegó en la cara un puño, las gafas se me perdieron y la mercancía”, dijo don Néstor.

Lea también: Indignación por fuerza desmedida de la Policía contra adulto mayor

Don Néstor Novoa fue agredido hoy abusivamente por la Policía.



Nuestro director de DDHH @Andresidarragaf ya está con él para asistirlo en su denuncia y para recuperar sus pertenencias.



El @IPESBogota lo incorporará en su programa de ayudas para vendedores informales. pic.twitter.com/6mNvXnwLSa — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 21, 2020

Publicidad

A través de un trino, la Policía ofreció disculpas por el abuso de autoridad contra Néstor.

“He ofrecido disculpas públicas a don Néstor, por la extralimitación inadmisible del uso de la fuerza policial de que fue objeto”, cita el trino.

Publicidad

He ofrecido disculpas públicas a don Néstor, por la extralimitación inadmisible del uso de la fuerza policial de que fue objeto. Seguiremos velando para que se acaten las medidas de aislamiento, dentro del marco legal y de respeto a los DDHH. #SomosUnoSomosTodos pic.twitter.com/bK2Wz7UZtt — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) May 21, 2020

Escuche la entrevista de BLU Radio aquí: