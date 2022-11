Una menor de 17 años denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un delincuente que la abordó en la estación de TransMilenio La Castellana, en el norte de Bogotá.

Según contó la joven en un video compartido a través de redes sociales, se transportaba tranquilamente en el sistema articulado cuando de repente se percató de que el hombre la perseguía. Posteriormente, el delincuente la amenazó con un cuchillo con el cual amenazó con robarla.

"El 31 de octubre fui abusada en una estación de TransMilenio. Iba en la ruta B12 y me bajé en la estación de La Castellana. Vi un señor que se bajó en la misma estación y empezó a mirar a todos lados. Sacó algo de la maleta, era un cuchillo, intenté moverme más rápido, no había un solo policía ni un celador", denunció la joven.

Aterrada, la joven lo único que pudo fue hacerle caso para que no la hiriera. El criminal, a punta de cuchillo, le robó el celular y la sacó de la estación de TransMilenio y en inmediaciones del lugar la obligó a tener actos sexuales.

“Me bajó de la estación a punta de amenazas. Me llevó detrás de la estación y me obligó a realizarle sexo oral. Del miedo no pude hacer absolutamente nada”, agregó.

La denunciante aseguró que en el momento de las amenazas y el abuso no había presencia de las autoridades en la estación, por lo que para el abusador fue muy fácil consumar el delito.

Tras los hechos, la joven acudió a dos jóvenes que la auxiliaron y así pudo comunicarse con unas amigas.

TransMilenio, en un comunicado, indicó que tan pronto se conoció el caso, se activaron las rutas de respuesta y atención interinstitucional, en cabeza de la Secretaría Distrital de la Mujer y la fiscalía Seccional, que generará una noticia criminal para dar con la captura del delincuente.

