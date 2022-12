Mujer cayó en un hueco de puente de TransMilenio

Sheila Tobos, quien cayó de un puente peatonal de TransMilenio en Paloquemao, contó su historia en Vive Bogotá, de BLU Radio.

La afectada explicó que, como todos los días, se dirigía hacia su trabajo cuando subió el puente peatonal de TransMilenio en Paloquemao cuando “estaba dando la vuelta” y no vio el hueco y cayó en él.



“Eran dos de hecho y no había aviso ni nada, yo caí ahí y me lastimé bastante. Es justo dando la vuelta y la gente no lo ve fácil”.

La mujer agregó que el tamaño de los huecos es tan grande “que un menor cabe por ahí y sigue derecho”.

Dijo que varias personas la socorrieron en el momento del accidente que la dejó con varios moretones.

“Deberían arreglar eso para evitar emergencias o en su defecto poner un aviso de peligro para que la gente no caiga”, dijo.



