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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 150 agentes de tránsito vigilan el plan retorno en Cali durante Semana Santa

Más de 150 agentes de tránsito vigilan el plan retorno en Cali durante Semana Santa

Las autoridades esperan una alta movilidad de vehículos en el Valle del Cauca y priorizan corredores viales con mayor índice de siniestralidad.

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