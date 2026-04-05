Más de 150 agentes de tránsito vigilan el plan retorno en Cali durante Semana Santa

Con motivo del plan retorno por la Semana Santa, más de 150 agentes de tránsito ya se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos para vigilar las entradas y salidas de Cali durante la jornada de retorno de viajeros.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, este fin de semana será uno de los periodos con mayor flujo vehicular hacia y desde la capital del Valle del Cauca. En todo el departamento se espera que alrededor de 350.000 vehículos se movilicen durante el puente festivo.

Entre las vías que contarán con especial vigilancia se encuentran corredores como Cali–Buenaventura, la vía Panamericana y otros accesos principales a la ciudad, priorizados debido a su alto nivel de siniestralidad y al volumen de tráfico que registran en temporadas de alta movilidad.

Además, las autoridades recordaron que en el kilómetro 18 se implementará la medida de pico y placa para el ingreso de vehículos a la ciudad. De acuerdo con lo establecido, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. podrán ingresar los vehículos con placas pares, mientras que de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. el ingreso será para los vehículos con placas impares.



Con estas medidas, las autoridades buscan regular el flujo vehicular, evitar congestiones y garantizar la seguridad vial durante el retorno de miles de viajeros tras la Semana Santa.