Mujer denuncia acoso sexual en sistema Metroplús en Medellín

A través de redes sociales, una joven paisa, de 25 años, denunció que vivió momentos indignantes y repudiables cuando abordó un bus Metroplús y se dirigía hacia su trabajo en el centro de Medellín.

Según su denuncia, en medio de la congestión en el bus, un hombre se masturbó sobre ella.

“Yo entré como en pánico y lo que hice fue gritar y que me ayudaran. En el momento no lo agredí, me sentí muy mal. Yo siento que me están tocando mucho la nalga y mando la mano hacia atrás. En ese momento le toco el pene al muchacho y cuando me toco, estaba mojada y manchada”, dice la denunciante.

Los pasajeros y el conductor del bus ayudaron a la joven y en la estación Minorista de Metroplús, finalmente, la Policía detuvo al hombre, quien, según el primer reporte de las autoridades, tiene discapacidad auditiva.

Este año ya son más de 40 capturados en los sistemas masivos de transporte de Medellín por delitos como hurtos o incumplimientos a la llamada ‘Cultura Metro’.

