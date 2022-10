Mujer denuncia que fue mordida por un caballo en el centro histórico de Cartagena

Indignada aseguró estar la señora Luz Marina Ojeda, luego de ser mordida por un caballo cochero en plena calle del centro histórico de Cartagena en la noche del jueves. La afectada que tiene una lesión en el brazo izquierdo le contó a Blu Radio lo sucedido.

"Delante de nosotros venía una señora con un niño discapacitado en caminador. El papá del niño al ver que el cochero les tiró el coche, cargó a su hijo y se subieron al andén. La mamá estaba tratando de quitar el caminador para que no fuera arrastrado por el coche. Cuando veo eso, le hago señas con la mano al cochero para que espere, el hombre no prestó atención y me tiró el caballo, el animal me mordió el brazo izquierdo", relató la afectada.

La señora Luz Marina Ojeda, expresó que está tomando algunos medicamentos para la herida ocasionada por el caballo y sostuvo que interpondrá la respectiva denuncia.

Ojeda destacó que miembros de la Policía, hicieron presencia en el lugar de los hechos y tuvieron una oportuna reacción para detener al cochero y brindar el acompañamiento necesario.