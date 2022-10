Mujer fue engañada a través de una falsa publicación de empleo en Facebook

Una mujer en Bogotá fue víctima de una publicación en Facebook con una oferta de empleo en el Fondo Nacional de Ahorro, ella fue citada y, según lo denunció, el delincuente la llevó a su apartamento donde se habría aprovechado de ella.



Luego de esto, la mujer habría salido de inmediato hacia un centro asistencial desnuda. Varios transeúntes y habitantes del conjunto residencial donde se encontraba, la cubrieron y la auxiliaron en el Hospital de Suba.



Según lo denunció, el sujeto la amenazó de muerte para que no contara lo ocurrido. “Él me dijo que si contaba algo me mandaba a matar”, aseguró la mujer angustiada.



El sujeto fue capturado por la Policía de la localidad de Suba y fue presentado por las autoridades pero fue debajo en libertad por falta de evidencias.



La Fiscalía señaló que la investigación sigue en curso.





¿Cómo identificar la publicidad engañosa y a qué se exponen los ciudadanos?



Por publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas de hasta 2 mil salarios mínimos.



El superintendente delegado de Industrita y Comercio para la protección de consumidor, Fidel Puentes, aseguró en Vive Bogotá que en varios entornos los ciudadanos se pueden ver expuestos a publicidad engañosa que hasta pueden vulnerar la integridad personal.



“Hay que identificar el tipo de afirmaciones de la publicidad para ver si estamos expuestos a publicidad engañosa y tenemos que fijarnos que están ofreciendo”, aseguró.



El funcionario agregó que “si a usted le dicen que un producto sirve para curar una encía, es una afirmación que se puede comprobar, toca identificar ese tipo de afirmaciones”.



Aseguró que tanto en internet como en medios tradicionales de publicidad, hay afirmaciones que son exageradas y que solo identificándolas, se puede saber si son falsas o no.



“Hemos impuesto varias sanciones en el sector turismo y toda la problemática afecta a toda la población. La primera acción que se puede ejercer es una sanción a favor del Estado por 2.000 salarios mínimos. Las persona también puede poder una denuncia por afectaciones personales”, enfatizó Puentes.