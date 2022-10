Mujer se encadenó a sede de Medimás en Bucaramanga para exigir cirugía para su hijo

Desesperada porque la EPS Medimás no le autoriza una cirugía a su hijo de tres años, quien padece de una enfermedad pulmonar, Katherine Pinzón se encadenó a la sede principal de esta entidad de salud en Bucaramanga.

Dice que desde hace tres meses está esperando el procedimiento y hasta el momento no ha tenido respuesta para la cirugía.

“Mi hijo tiene una fibrosis quística pulmonar, llevo esperando por las cirugías tres meses, me acaban de salir con que la doctora nunca ha visto a mi hijo y que las cirugías no están aprobadas, y que si ella no ve a mi hijo nunca las van a hacer, lo que no es cierto porque ya lo vieron y ya autorizaron”, aseguró la madre.

A la protesta se unieron amigos, familiares y padres de otros niños a quienes tampoco les han adelantado algunos procedimientos.

Con carteles y la fotografía del pequeño Matías, promueven el Hashtag #YoSoyMatias.

Lucía Carvajal, madre de un niño autista de cuatro años, otro de los afectados, también se pronuncio al respecto.

“Medimás suspendió terapias desde noviembre de 2018 y hasta la fecha no hay terapias. Somos más de 20 mamás de niños con autismo en el paseo de la muerte”, resaltó Carvajal.

Según las mamás, son 70 niños que tienen pendiente cirugías, medicamentos y terapias, algunos desde hace un año.

Las familias, en medio de la desesperanza, han acudido a acciones legales, tutelas, para reclamar la atención en salud, pero a pesar de fallos a su favor la EPS Medimás no da cumplimiento.

Smith Rozo, bisabuela de un menor de siete años que padece de una falla cardiaca, aseguró que se demoran dos y hasta tres meses para dar una cita.

“Interpusimos una tutela que, incluso, tiene desacato y aun así la EPS no ha cumplido”, aseguró Rozo.

La EPS Medimás a través de un comunicado informó que ya se adelantan los trámites para el tratamiento del menor.

#Vídeo Una familia protesta contra @MedimasEPS en #Bucaramanga. Exigen la pronta atención a un niño de tres años que sufre de una enfermedad respiratoria → https://t.co/CXTpd4I0v4 #MañanasBLU pic.twitter.com/KJdb8NrfQE — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) April 1, 2019