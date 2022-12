Murió turista brasilero arrollado por bus de Transcaribe en el centro de Cartagena

Como Abel Moreira Subtil fue identificado el turista brasilero de 63 años que falleció este martes en Cartagena, luego de ser arrollado por un bus tipo padrón de Transcaribe.

El hecho ocurrió al mediodía de este martes en inmediaciones de la Torre del reloj, en el centro histórico de la ‘heroica’.

Hasta el momento, las autoridades manejan dos hipótesis. Una que el hombre no tuvo precaución al cruzar y no se dio cuenta del momento en que pasaba el bus y la otra es que Moreira cruzaba sobre la cebra y, al parecer, al conductor del vehículo no le dio tiempo frenar. Todo es materia de investigación para las autoridades.

El turista estuvo hospitalizado por varias horas en la clínica Cartagena del mar, pero su lucha por vivir no le alcanzó. Fueron múltiples golpes con trauma craneoencefálico severo que acabaron en su fallecimiento.

El ciudadano brasilero se convierte de esta manera en la primera víctima fatal por accidente con un bus de Transcaribe en este 2018.