Niña de 12 años quedó embarazada tras abuso por compañeros de su colegio en Bogotá

Un aberrante caso se conoció en Bogotá. Una menor de 12 años quedó embarazada, producto de la violación de unos niños que estudian con ella en un colegio de la localidad de Los Mártires, según el desgarrador relato de la pequeña.

Hasta esta semana la menor dio a conocer los detalles del hecho y de cómo resultó embarazada, pues les contó a sus médicos ya los familiares padres el terrible hecho.

De acuerdo con lo que contó, fueron niños de grado séptimo los que abusaron sexualmente de ella y la dejaron embarazada. Los padres de la menor, que son sordos, quedaron aterrados con las declaraciones de la menor y a través de un interlocutor le contaron al ‘Ojo de la Noche’ los detalles de este repudiable hecho.

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿qué está pasando? Porque no me había dicho antes. El médico me dijo que tenía cuatro meses de embarazo y el día de ayer abortó”, señaló la madre.

La menor se encuentra recluida en el Hospital San Ignacio recuperándose de la interrupción de su embarazo. Ahora lo que sigue es investigar a fondo el caso y que las autoridades y las directivas del colegio tomen cartas en el asunto para determinar las sanciones. las que haya lugar con los menores que abusaron de la niña de tan solo 12 años.

Médicos interrumpieron el embarazo de la menor, pues era de alto riesgo. Los padres y familiates de la pequeña pidieron al ICBF, a la Fiscalía y a la Policía de Infancia y Adolescencia que se apersonen de la situación y castiguen a los responsables, niños que, según se indicó, siguen estudiando en la misma institución educativa que la pequeña.