No es justo que por vándalos se estigmatice a estudiantes: rector U. Pedagógica

El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, pidió no estigmatizar al movimiento estudiantil por las acciones vandálicas protagonizadas por infiltrados en las movilizaciones de este miércoles en Bogotá.



“Hay que estudiar todo con mucho cuidado. Pensamos que no hay que sacar conclusiones apresuradas. No es competencia nuestra. Lo importante es ver los hechos. La información que tenemos es que hubo unas personas que agredieron la sede [de RCN Radio] y otro grupo de estudiantes que se interpusieron”, indicó el directivo.

“No es justo que los estudiantes que muestran estos gestos, de defensa, de las universidades públicas, ahora puedan ser involucrados. Creo que hay que tener ese cuidado ahí”, agregó.

“Hay que ser cuidadosos y no podemos condenar públicamente también a unas personas que intentaron separar, rechazar esta violencia que hubo. Estamos analizando toda la información para tener una conclusión más clara”, expresó.



Sobre la presencia de un estudiante identificado con un chaleco que decía ‘Defensor de Derechos Humanos’ y que se enfrentó a un periodista que grabó la acción vandálica, el rector de la Pedagógica dijo que el caso está en estudio.



“Sí hay por supuesto, colectivos de derechos humanos. Tenemos un jefe de paz en el plan de desarrollo”, declaró Martínez.



