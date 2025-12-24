Terror en Cauca por ataques armados: 24 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 24 de diciembre de 2025:



El Ejército y la Policía lograron desactivar 4 vehículos cargados con explosivos que se encontraban ubicados cerca al municipio de Buenos Aires, Cauca, y pertenecerían a las disidencias de las Farc.

Miles de viajeros se desplazan por las principales ciudades del país y las autoridades de tránsito intensificaron los controles en todo el país.

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino anunció que están construyendo el decreto con la cifra oficial del salario mínimo para 2026, que se publicará entre el 29 y el 30 de diciembre.

El Centro Democrático anunció que interpondrá una tutela para suspender la declaratoria de emergencia económica anunciada por el gobierno.

La página web de la Secretaría de Movilidad presentó fallas en el transcurso del día. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que pueden comunicarse con una línea telefónica para que, desde la Secretaría de Movilidad, los ciudadanos sean atendidos.

El gobierno nacional decidió dejar de financiar los préstamos para becas que otorga la organización Colfuturo.

Escuche el programa completo aquí: