Una policía que regresaba de hacer compras navideñas fue sorprendida por ladrones: les disparó

Un violento episodio de inseguridad ocurrido en las horas previas a la Navidad terminó con dos presuntos delincuentes muertos y una investigación judicial en curso.

El hecho se registró en Argentina, cuando una mujer policía, que se encontraba de civil y regresaba a su vivienda tras realizar compras navideñas, fue abordada por dos motoladrones que intentaron asaltarla. La situación derivó en un intenso intercambio de disparos que generó pánico entre los vecinos del sector.

De acuerdo con la información conocida, la uniformada se movilizaba en su vehículo particular y estaba a punto de descender cuando una motocicleta, ocupada por un hombre y una mujer, se atravesó de manera sorpresiva.

La maniobra habría tenido como objetivo impedirle el paso y obligarla a entregar sus pertenencias. Sin embargo, los asaltantes no sabían que la víctima era integrante de la fuerza policial y portaba su arma reglamentaria.



Ante la amenaza, la mujer reaccionó de inmediato y se defendió utilizando su pistola. En medio del forcejeo y la tensión del momento, uno de los delincuentes también abrió fuego contra el automóvil, lo que desencadenó un tiroteo en plena vía pública. Los disparos alertaron a los residentes de la zona, quienes se resguardaron en sus viviendas mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Como resultado del intercambio de balas, la mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta murió en el lugar de los hechos. Su cómplice, herido de gravedad, intentó huir, pero cayó a pocos metros tras recibir un impacto de bala. Pese a los esfuerzos posteriores, no logró sobrevivir.

Minutos después, el sector fue copado por varios móviles policiales y al menos tres ambulancias que atendieron la emergencia. Las autoridades acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los equipos médicos y de la Policía Científica, encargada de recolectar pruebas, levantar vainillas y realizar las primeras pericias técnicas.