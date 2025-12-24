En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Una policía que regresaba de hacer compras navideñas fue sorprendida por ladrones: les disparó

Una policía que regresaba de hacer compras navideñas fue sorprendida por ladrones: les disparó

Una policía que regresaba de compras navideñas fue interceptada por motoladrones; al defenderse con su arma ¿se produjo un tiroteo que acabó con la vida de los delincuentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad