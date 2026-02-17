En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Jorge Alfredo Vargas vuelve a Voz Populi y agradece solidaridad por fallecimiento de su madre

Jorge Alfredo Vargas vuelve a Voz Populi y agradece solidaridad por fallecimiento de su madre

El periodista y también presentador de Noticias Caracol pidió un minuto al aire para hablar en primera persona y expresar su gratitud a oyentes, televidentes, colegas y amigos.

