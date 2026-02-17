Jorge Alfredo Vargas vuelve a Voz Populi y agradece solidaridad por fallecimiento de su madre

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, Jorge Alfredo Vargas regresó a los micrófonos de Voz Populi, de Blu Radio, tras el fallecimiento de su madre Lucía Angulo y dedicó sus primeras palabras a agradecer las innumerables muestras de cariño recibidas en los últimos días.

El periodista y también presentador de Noticias Caracol pidió un minuto al aire para hablar en primera persona y expresar su gratitud a oyentes, televidentes, colegas y amigos que lo han acompañado en este difícil momento.

“Que se le muera a uno la mamá es complicadísimo (...) Las lecciones que recibe uno en esto es que hay que estar al lado de esas personas que lo pueden estar sintiendo y lo pueden estar viviendo y lo pueden estar sufriendo”, dijo el comunicador, quien destacó especialmente los mensajes que ha recibido a través de redes sociales, llamadas y muestras personales de afecto, asegurando que ese apoyo “es fundamental para ir curando”, aunque el proceso tome tiempo.

Murió la mamá de Jorge Alfredo Vargas. Foto: Redes sociales

Durante su intervención, agradeció a su casa Caracol Televisión, Blu Radio y El Espectador, así como a colegas de otros medios como RCN Radio, Caracol Radio y*El Tiempo, resaltando la generosidad y solidaridad que ha sentido desde distintos sectores del periodismo.



“No tengo sino una palabra: gracias”, reiteró Jorge Alfredo Vargas.

Mensaje a Andrés Cepeda

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando explicó por qué eligió la canción 'Bogotá', de Andrés Cepeda, para acompañar su regreso. Vargas contó que el tema lo tocó profundamente por su historia personal y que incluso habló con el cantante, quien le respondió con un mensaje de afecto y apoyo.

“Qué bonito poder llorar, qué bonito tener sentimientos”, expresó el periodista al recordar a su madre y la relación especial que los unía.

Este regreso también estuvo marcado por la presencia en cabina de su hija, Laura Maré, quien le dejó un mensaje de ánimo a los oyentes para que lo “consientan”.

“Por mi mamá vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aquí”, concluyó Jorge Alfredo Vargas, agradeciendo nuevamente el respaldo que ha hecho “un poquito más suave” el dolor del alma.