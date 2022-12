No es obligación mía resolver su problema de estacionamiento del carro: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó en entrevista con BLU Radio los detalles de su propuesta de permitir la libertad de precios en los parqueaderos de la capital, con la idea de que el valor se regule, según la situación del mercado.



“La papa está en la economía de mercado, los arrendamientos de vivienda están en libertad de mercado. Cada persona alquila su vivienda al precio que quiera, lo más obvio es que suceda igual con los parqueaderos (…) los estacionamientos tienes controles, ¿qué justificación sirve para eso?”, enfatizó el alcalde Peñalosa.



Según el mandatario local, “si hay libertad de mercado, va a haber más estacionamientos porque va a ser un negocio”.



Entre tanto, Peñalosa recordó que si existen sectores en los que no hay parqueaderos suficientes para la cantidad de vehículos que transitan por la zona, no es “su problema”.



“El estacionamiento no es un derecho constitucional, el Estado no tiene la obligación. Si hay unos carros estacionando en la calle y la Alcaldía decide eliminar esos estacionamientos y la gente va a protestar y dice ‘alcalde, dónde estaciono’, yo le digo ‘donde usted quiera, eso no es una obligación mía resolverle su problema de estacionamiento”, enfatizó.



Añadió que hay ciertas cosas que el Estado tiene la obligación de proveer, como la vivienda, algo que no tiene control de precios porque es indispensable.



El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también explicó su propuesta de viviendas sin parqueaderos, poniendo el ejemplo de los nuevos edificios en Londres, en donde se construyen con una cifra mínima de estacionamientos, únicamente para discapacitados.



“Ninguna gran ciudad como Bogotá puede funcionar en base al carro particular. En Londres hace más de 50 años está prohibido que los edificios de oficinas tengan estacionamiento. Por ejemplo, hace 5 años se construyó la torre más alta de Europa, The Shard, del arquitecto Renzo Piano, y solamente tiene 45 estacionamientos para personas con discapacidad”, finalizó.



