No es un capricho mío, es una necesidad para cuidar el planeta: Claudia López sobre el POT

Tras su intervención en la Cumbre de Cambio Climático de Glasgow y usando una camiseta verde en un evento ambiental en el sector del Tunal, la alcaldesa Claudia López busca recomponer las relaciones con los concejales de su partido, la Alianza Verde, los cuales se negaron a votar el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Hay opiniones encontradas sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, pero Bogotá necesita reverdecerse, no es un capricho de Claudia López, es una necesidad para cuidar el planeta, si no reverdecemos Bogotá corremos el riesgo que algún día no tengamos árboles, de que un día sean tan intensas las lluvias que se inunda la ciudad”, dijo la alcaldesa en el marco de la rendición de cuentas de ‘Bogotá Reverdece’.

La alcaldesa agregó que el Plan de Ordenamiento Territorial es el camino para reverdecer la ciudad y aseguró que es una necesidad para cuidar el planeta.

"Vamos a tener muchos debates, mucha gente va a hablar y van a haber muchas opiniones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, de manera que mujeres que reverdecen, las invito a defender el Plan de Ordenamiento Territorial en la que les pidamos a todas en su casa, en su barrio, en sus redes sociales a cualquier concejal escríbanle, que estudie, que analice, que debata, pero que apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial", manifestó la mandataria.

El pasado martes, 9 de noviembre, los concejales Diego Cancino, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Martín Rivera, protestaron en el Concejo, al que acudieron con tapabocas marcados como símbolo de que los “amordazaron”, y girasoles marchitos en relación con el logo de su partido.

