“No estaba protestando, buscaba trabajo”: familia de hombre asesinado en Usme durante manifestación

Jaime Alfonso Fandiño se convirtió en la segunda persona asesinada en medio de las protestas que se adelantan desde hace cerca de dos meses en Bogotá, el hombre de 32 años falleció en la localidad de Usme , tras los enfrentamientos entre el Esmad y un grupo de personas de la primera línea.

Los familiares de Fandiño señalaron que él no hacía parte de ese grupo, ni había asistido a protestas en los últimos días. Además relatan, murió tras recibir un impacto según ellos por parte de un miembro del Esmad.

“Le dispararon y ahí fue llevado a para darle los primeros auxilios, sin embargo no se pudo porque empezaron a lanzarles gases, fue llevado al hospital y llegó sin signos vitales", narró Patricia Duarte.

“Él iba pasando cuando empezaron los disturbios, el no había estado en protestas, estaba buscando trabajo hace dos meses, estaba ahora ayudándole al tío en un camión de acarreos. No tenía nada que ver con el tema, de verdad que esto no se puede quedar así, nos duele mucho lo qué pasó, tenia 32 años y estaba lleno de ganas y sueños", agregó la familiar.

De acuerdo con el allegado, Fandiño vivía una difícil situación económica producto de la falta de oportunidades.

Publicidad

"Estaba trabajando la última vez barriendo las calles, era una persona honesta, cariñosa, dedicado a la casa. No tenía hijos, esto ha sido muy triste, la Policía se lava las manos y dice que no es con ellos, la Alcaldía tampoco ha llamado”, contó Duarte.

La familiar de Fandiño, en medio de la tristeza y la desolación, envió un sentido mensaje al Gobierno, al Distrito y a los manifestantes.

"Lleguen a un acuerdo, no más muertos de verdad, no más, esta situación no puede seguir así, muchos muertos, muchas personas asesinadas y nadie dice nada, pedimos justicia por este caso, lamentablemente hoy fuimos nosotros pero son muchas familias inocentes afectadas", clamó.