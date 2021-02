No estamos retando al coronavirus ni cantando victoria; mantenemos medidas: alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , habló en Mañanas BLU sobre las medidas que rigen en la ciudad tras la finalización de las cuarentenas por UPZ y el regreso gradual, progresivo y seguro a los colegios y jardines en la capital colombiana.

"No es que estemos retando al coronavirus, ni estamos cantando ninguna victoria. Estamos manteniendo muchas medidas de cuidado y de su estricto cumplimiento depende que esta tendencia a la baja siga", indicó la mandataria.

La alcaldesa de Bogotá destacó los indicadores que permitieron flexibilizar las medidas y agradeció a los bogotanos por su sacrificio.

"Como siempre Bogotá ejemplar en su cultura ciudadana nos ayudó a salir de este segundo pico. Pasamos de tener 52.000 personas enfermas en el mismo día a 32.000. Siguen siendo muchos, pero afortunadamente menos. Pasamos del 94 % de ocupación UCI, hoy amanecemos con el 77 %", declaró López.

"Mientras haya pandemia, todo este año, vamos a tener que seguir teniendo restricciones. No tenemos cuarentena, pero sí restricciones. Tenemos que cumplirlas si queremos poder trabajar escalonadamente", añadió.

López atribuyó la aceleración de los contagios de COVID-19 a inicios de 2021 por las reuniones familiares de fin de año.

"Eso no se puede hacer mientras haya coronavirus. Eso es retar al coronavirus. Creer que si yo hago mi reunión con mis primos y amigos a mí no me da es equivocado. Le da a cualquiera. Un mínimo descuido termina en muchas muertes y dolor", complementó.

Persiste alerta roja hospitalaria

La alcaldesa Claudia López dejó en claro que la alerta roja hospitalaria no ha terminado en la capital del país.

"La alerta roja hospitalaria sigue hoy. Implica que todas las instituciones públicas y privadas, así como hospitales, deben tener el máximo de disponibilidad de UCI con todo el personal", declaró.

Vacunas para Bogotá

La alcaldesa de Bogotá habló además sobre su propuesta de direccionar un mayor número de vacunas para la capital, con base en razones de vulnerabilidad.

"Ninguna otra ciudad de Colombia cerca de 1,5 millones de personas mayores de edad con criterios de comorbilidad", afirmó.

"Son criterios de población, de afectación, epidemiológicos", agregó.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Mañanas BLU: