No habrá consultas interpartidistas para elegir candidatos a Alcaldía de Bogotá

Los partidos y movimientos políticos alternativos y de centro derecha desistieron este viernes ante el Consejo Nacional Electoral de su intención de participar de consultas interpartidistas en mayo próximo para elegir candidatos de coalición a la Alcaldía de Bogotá.



En el último día de plazo para ratificar o desistir del tema, las distintas colectividades informaron al Consejo Nacional Electoral que optarán por otros mecanismos, entre otras razones por el alto costo que, en términos económicos, representaría esa jornada.



“En aras de no generar un alto costo al bolsillo de los ciudadanos, decidimos no hacer uso de la consulta interpartidista del 26 de mayo”, dice el comunicado de los sectores alternativos Alianza Verde, Unión Patriótica, Mais, Polo Democrático Activista, Colombia Humana y En Marcha.



“Lo que hemos acordado es que, con nuestros propios recursos, los de las organizaciones, acordaremos un mecanismo común que luego de tener un acuerdo programático nos permita una selección única y democrática de candidaturas a la Alcaldía de Bogotá y listas acordadas al Concejo y a las juntas administradoras locales”, señaló la exsenadora Claudia López, candidata de los verdes.



Así las cosas, Claudia López, Jorge Rojas, Luis Ernesto Gómez, Celio Nieves y Hollman Morris intentarán construir un acuerdo.

En el mismo sentido, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, explicó que desde su partido siempre han creído que “las consultas les imponen a los ciudadanos un costo innecesario para fortalecer algo que se puede hacer por medio de acuerdos programáticos o de encuestas”.



Santos también señaló que seguirán buscando “puntos de encuentro con los distintos candidatos que quieran sumarse a una gran coalición del centro y la centro derecha, para poder garantizarle a Bogotá una mejor calidad de vida y crear una coalición que permita competir por la Alcaldía”.



El mecanismo que implemente la centro derecha participaría la candidata del uribismo, Angela Garzón; Miguel Uribe, candidato por firmas y con respaldo del Partido Liberal, y, posiblemente, el exministro Juan Carlos Pinzón, quien aún no define si aceptar el ofrecimiento que le ha hecho el Partido Conservador.



