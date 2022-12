No seré la cartera de Petro ni de Fajardo ni de nadie: Claudia López

La candidata de la coalición del centro izquierda a la Alcaldía de Bogotá será Claudia López tras una decisión que se trabajó durante el fin de semana pasado. La gran coalición está conformada por la Alianza Verde, Polo Democrático y activistas.

A propósito, en diálogo con Mañanas BLU, López aseguró que su trabajo ha sido “muy bonito, de debate, de contrastar ideas y muy amable”.

“Le agradezco muchísimo a Sergio (Fajardo), a Jorge (Rojas) y a Luis Ernesto, que es un joven maravilloso. Agradezco su confianza y por haber competido con fraternidad y con ideas y propuestas para Bogotá”, dijo.

Cabe señalar que Gustavo Petro aseguró, vía Twitter, que su movimiento Colombia Humana no está comprometido aún con la candidatura de Claudia López.

“La verdad es que Colombia Humana aseguró hace un tiempo que iban a hacer una asamblea para escoger una candidatura única y eso nunca ocurrió. Ellos no han tomado su decisión y nosotros decidimos continuar”, manifestó.

Aseguró, además, que se siente muy a gusto con el apoyo y “muy amplio respaldo” que tiene y con la coalición que se formó.

López fue enfática en mencionar que “no es cartera ni de Petro ni de Fajardo” y que está enfocada en trabajar por Bogotá y para mejorar los índices de inseguridad de la capital del país.

“El acuerdo no compromete ni a Gustavo Petro ni a la Colombia Humana, lo dijo él (Petro) y así es. Esa es la realidad y no pasa nada. No estoy preocupada y voy a trabajar, como todos los días”, apuntó.

“Yo no me he ganado las canas que tengo para ser la cartera de Gustavo (Petro) ni la cartera de Sergio (Fajardo) ni la cartera de nadie. Soy una mujer hecha a pulso, preparada, formada para liderar a Bogotá”, expuso.

“En los próximos 9 años no habrá metro en Bogotá. Habrá más trancón por cuenta del metro (construcción). Tenemos que prepararnos para ampliar la red de ciclorrutas y mejorar la seguridad en TransMilenio para que deje de ser un atracadero”, precisó.

Finalmente, López indicó que pretende llegar al Palacio de Liévano para “cambiar a Bogotá” y liderar un gobierno unido, con transformación social y enfocado en las mujeres, los adultos mayores y los niños.

“Hay que salir a ganarse el voto. El 30 % del voto en blanco lo trataremos de ganar con la campaña. Unámonos por Bogotá”, puntualizó.

