Nuevo caso de feminicidio en Soacha

El pasado sábado 14 de enero Yuri Andrea Arévalo Huertas, una joven de 25 años fue asesinada en el sector conocido como Villa Esperanza, en Soacha, Cundinamarca, al parecer a manos de su excuñado.



La madre de la víctima señala que Andrea estaba departiendo con un amigo en un establecimiento cuando de manera inesperada apareció el agresor y de varias puñaladas la mató, presuntamente en venganza por haber abandonado a su hermano.



Asegura la madre de la joven, que la expareja es un hombre que sufre de ataques de celos y que desde hace varios meses la amenazó de muerte, razón por la que decidió terminar la relación.



“Porque él nos lleva amenazando desde que se separó, empezó a amenazar a mis hijos, me tiene amenazada a mí, me llamaba y me trataba mal, a la abuela y al papá también los amenazó y siempre nos amenazó a todos de que nos iba a matar y que no se iba a quedar así porque Yuri era una ladrona, que le había robado, pero ella siempre negó eso, nunca le quitó nada”, narró la madre de la víctima.



Andrea alcanzó a llegar al hospital Cardiovascular en el municipio de Soacha, pero no soportó la gravedad de las heridas y en el centro asistencial falleció.



Desde que ocurrió el homicidio, la familia de la víctima señala que no volvió a recibir mensajes amenazantes por parte de la expareja de quien tampoco se tiene rastro alguno de su paradero.