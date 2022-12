Ocho capturados por el atentado al centro comercial Andino serían miembros del MRP

Fuentes oficiales le confirmaron a BLU Radio que fueron capturadas ocho personas que estarían detrás del atentado en el centro comercial Andino, ocurrido el pasado sábado y que dejó tres personas muertas.



En rueda de prensa, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, confirmó que los ocho capturados serían miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo, una célula del movimiento urbano del grupo guerrillero del ELN.



“Las evidencias señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo”, dijo el oficial.



"Este grupo se ha reivindicado varios de los atentados en Bogotá", recordó Nieto.



Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que "a los responsables se les imputarán cargos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio".



Dos de los ocho capturados son señalados de estar planeando un atentado terrorista en la Ciudadela Colsubsidio, en Bogotá.



"El 16 de marzo, dos de las personas capturadas hoy, fueron sorprendidas con explosivos en sus manos y con mapas que acreditarían que estaban perpetrando una actividad terrorista en la Ciudadela Colsubsidio, en Bogotá. Tenemos evidencias probatorias frente a todos estos actos terroristas”, agregó Martínez.



Según explicó el fiscal, "a juicio del juez de garantías no se configuraba de manera razonable la imputación por terrorismo porque a pesar de ser detenidos con material explosivo, el juez determinó que no había habido terrorismo porque la bomba no explotó".



¿Cómo se llevaron a cabo las capturas?



Las capturas se llevaron a cabo en dos operativos simultáneos en Bogotá y el Espinal, departamento del Tolima.



En el municipio tolimense fueron capturadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que se encontraban en las fiestas y ferias que se adelantan en esta zona del país.



Estas personas están siendo trasladadas a Ibagué para ser trasladados a Bogotá en un helicóptero de la Policía e iniciar todo el proceso de judicialización.



La segunda operación se llevó a cabo en Bogotá, donde fueron capturadas cuatro personas más.



Cabe recordar que tres mujeres, entre ellas una ciudadana francesa, murieron y ocho personas resultaron heridas el pasado sábado al detonarse un artefacto explosivo en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.

La Fiscalía y la Policía afirmaron en su momento que las líneas indagativas están sustentadas en la "similitud" de este atentado con otros ocurridos en Bogotá y otras ciudades capitales.



Las autoridades establecieron que el artefacto explosivo estaba compuesto por "nitrato de amonio, aluminio y azufre, elementos constitutivos del amonal", un material utilizado en "otras acciones criminales" en el país.



Además, se han realizados allanamientos y se ha recolectado información de 250 cámaras para detectar la actividad en el lugar no solo del sábado sino de días anteriores.



El atentado del sábado fue el segundo de gravedad este año en Bogotá. El 19 de febrero, una explosión cerca de la Plaza de Toros dejó un policía muerto y más de una veintena de heridos, en un hecho que se atribuyó la guerrilla del ELN, que negocia la paz desde febrero con el Gobierno en Quito.



Este es el comunicado:

1. El equipo interdisciplinario conformado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de todos los colombianos avanza en el esclarecimiento de 15 atentados terroristas ocurridos desde 2015 en Pereira y Bogotá, incluido el perpetrado el pasado sábado 17 de junio en el centro comercial Andino.



2. En la tarde de hoy los investigadores efectuaron diez allanamientos en Bogotá y El Espinal (Tolima) que culminaron con la captura de ocho personas, quienes serán judicializadas en las próximas horas por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.



3. Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), grupo que ha revindicado varios de los atentados.



4. El equipo interdisciplinario continua con la investigación tendiente a esclarecer los distintos actos terroristas y a individualizar e identificar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos.



5. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional agradecen a todos los colombianos la colaboración que vienen prestando para esclarecer estos hechos dolorosos que el pasado sábado cobraron la vida de tres mujeres inocentes y dejaron heridas a otras ocho personas.



6. La investigación ha contado con el respaldo y la decidida participación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.