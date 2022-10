Ojalá legalicen rápido los bicitaxis: Enrique Peñalosa

“A mí me encantan los bicitaxis, porque pueden llegar a convertirse en una buena alternativa de transporte en algunos sectores de la ciudad y de paso son una fuente de ingresos para muchos bogotanos que consiguen su sustento pedaleando", enfatizó el alcalde.



Según Peñalosa, la administración trabajará para que se creen organizaciones que contribuyan no sólo a la movilidad de la ciudad, sino también a generar empleo.



"Por eso estamos a la espera de que el Ministerio de Transporte legalice esta actividad para poder comenzar a ayudarles a los bicitaxistas", añadió Peñalosa.



Precisó que se refiere a los que en realidad son bicicletas, no los que les que tienen motor. Y aseguró que será muy estricto en el apoyo para que los bicitaxistas tengan su propio taxi.



"Vamos a evitar que lo bicitaxistas sean manipulados por ciertos personajes que son dueños de varios bicitaxis, les cobran por "utilizar" ciertas rutas, y hasta multan a los bicitaxistas, en una especie de organización mafiosa", indicó el alcalde.