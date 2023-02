Paciente con cáncer terminal tuvo que ir al banco para reclamar su pensión en camilla

Indignación en redes sociales después de conocerse la historia de Hernán Barón, en Bogotá, pues, siendo un paciente de cáncer terminal , tuvo que salir del hospital en camilla para poder ir a reclamar su pensión ante la negativa del Banco Caja Social para entregarle el dinero.

“Es inconcebible que una persona operada de la columna y no se puede mover tenga que venir”, dijo Barón en un video que se difundió en redes sociales. En diálogo con Noticias Caracol , este hombre aseguró que sostuvo conversaciones con la entidad para recibir su pensión y aunque los amenazó con una demanda, la respuesta es que tenía el derecho de hacerlo.

“Le dije ‘¿entonces qué hago?, ¿hasta cuándo?, ¿hasta que se muera?’. Me dijo ‘pues sí’. Le dije ‘les voy a poner una demanda’ y dijo ‘pues hágalo’. Entonces me paré y le dije ‘que perdedera de tiempo’", narró Hernán Barón, quien, pese a su enfermedad, no lo pensó dos veces para salir y reclamarle su pensión al banco.

La esposa de Hernán Barón, Elsa García, desde su casa en el barrio La Granja, en el occidente de Bogotá, le reveló a Noticias Caracol que no entiende cómo estos empleados del banco permitieron que esto sucediera. Además, manifestó que él se encontraba recién operado cuando tuvo la discusión con la entidad y esto no le ayudaba en su recuperación.

Por su parte, Esperanza Pérez, vicepresidente comercial del Banco Caja Social, le pidió disculpas a Hernán Barón y a su esposa por las molestias causadas: "Lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta", dijo.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación al Banco Caja Social y le pidió a las entidades tener más empatía en estas situaciones.

