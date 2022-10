Padrastro de niña de tres años que murió en Bogotá dice que es inocente

Tras conocerse este lunes el caso de la pequeña Evelin Rivera de tres años, quien falleció tras más de 16 horas de atención en el Hospital de Kennedy donde llegó con un trauma craneoencefálico y con signos de violencia física que llamó la atención de los médicos, la Policía y el ICBF, que prendió alarmas ante el aparente caso de maltrato contra la niña.

Las primeras hipótesis apuntarían al padrastro de la menor, Diego Parra, quien en diálogo con BLU Radio rechazó los señalamientos.

“Esta mañana me di cuenta de que estaban diciendo que había un presunto caso de violación me asusté porque el presunto era yo y en el hospital no habían dado ningún dictamen; afuera del hospital había gente porque pensaron que yo había violado la niña y en ningún momento dieron ese dictamen”, afirmó Parra.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando al área de Urgencias del Hospital de Kennedy llegó la pequeña Evelin en compañía de su mamá y su padrastro en búsqueda de ayuda pues, según relató la madre, “la niña sufrió un golpe en la cabeza tras caerse de la cama”.

Vea aquí: Capturan a padrastro de niña que murió por presunto maltrato infantil en Atlántico

Pero después de la valoración médica los doctores se pusieron en contacto con las autoridades al encontrar golpes en otras partes del cuerpo de la menor.

El coronel Edgar Ávila, oficial de inspección, informó que al llegar la patrulla al hospital encontraron “a un menor de tres años que presenta trauma cráneo encefálico, también tiene partido un bracito y laceraciones en varias partes del cuerpo”, por lo que el hecho llamó la atención de los medios ante un posible caso de abuso físico y sexual.

Tras la muerte de la niña, serán Medicina Legal y la Fiscalía los que se encarguen de esclarecer lo sucedido y determinar si hubo culpables en el hecho.

