Padres denuncian que empresa no ha regresado el dinero de viaje que por pandemia no se pudo hacer

Antes de que el coronavirus llegará al país, padres de familia del Colegio San Viator, en Bogotá, decidieron pagar un viaje académico para que sus hijos fueran a Londres, a unas olimpiadas matemáticas. Por el viaje pagaron a Beo World aproximadamente 20 millones de pesos, pero no pudo realizarse porque comenzaron las cuarentenas y los cierres de aeropuertos en el mundo.

Ante la cancelación del viaje, los padres comenzaron a pedir el reembolso del dinero, algunos lograron que les devolvieron solo el 70 %, pero otros, como Johana Gaitán, afirman que no les han devuelto “ni un peso”.

“Cuando pedí que me devolvieran el dinero, me respondieron que solamente era hasta cierta fecha, y que ya no me iban a devolver nada”, añadió Gaitán.

“La respuesta de Beo World es o pierden el 30 % o los tiquetes o hagan lo que tengan que hacer”, sostuvo otro padre de familia, a quien tampoco le han devuelto la plata.

Los tiquetes los vendían por separado a un costo de 3 millones de pesos, indicó Alejandra Rodríguez, una madre de familia que alcanzó a recuperar el 70 % del dinero que había pagado por el viaje. Agregó que nunca le han dado una respuesta concreta de qué paso con el dinero que pagó por los tiquetes.

Publicidad

Dijo que sobre los tiquetes nunca le han dado una respuesta clara: “Me dicen que elija un destino y ya, pero hoy lo único que nos dicen es que las políticas de las empresas no les permiten ofrecernos el reembolso del dinero”.

BLU Radio contactó a Beo World y el representante en Colombia afirmó que “no es la persona autorizada para hablar sobre el tema” y añadió que no saben cuándo el área legal de la compañía pueda dar una respuesta.

Escuche el último episodio de La Intérprete: