Tras conocerse la decisión de la cancelación de operaciones por parte de la línea Viva Air, a esta hora es muy complicada la situación en el aeropuerto El Dorado, la principal terminal aérea del país. Los pasajeros se tomaron los torniquetes, en las salas desde las 11 a la 24 en Bogotá.

La Policía intervino ante la movilización de los viajeros que no están dejando entrar a demás pasajeros y se registraron protestas ante la falta de respuesta de la aerolínea.

#Video Pasajeros de Viva Air se tomaron salas de vuelos nacionales en El Dorado; caos en la terminal aérea #MañanasBlu https://t.co/8eao0dBKni pic.twitter.com/TtUL0mIf8I — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 28, 2023

María Camacho, una de las damnificadas por la decisión de Viva Air, pasó la noche en el aeropuerto El Dorado. Llegó desde San Andrés a tomar un vuelo a Montería y quedó varada en la terminal aérea. En diálogo con Blu Radio mencionó que no tienen comida y que, hasta el momento, nadie quiere darle una solución.

“Llegué a Bogotá y me encuentro con esto, que no hay ninguna solución. Estoy aquí en el aeropuerto sin pasajes, sin comida, ¿cómo llego a Montería? Me parece tenaz”, indicó la pasajera.

Publicidad

Ante la crisis que se vive en los aeropuertos del país por la decisión de Viva Air de suspender sus vuelos, la Superintendencia de Transporte emitió un comunicado de cinco puntos en el que le pide a la aerolínea garantizar los derechos de los pasajeros y a estos no llevar el tema a las agresiones hacia los funcionarios. A su vez, indicó que adelantará las investigaciones correspondientes.

¿Qué pasó con Viva Air?

La aerolínea Viva Air informó, por medio de un comunicado, que luego de siete meses sin recibir una respuesta de parte de la Aeronáutica Civil , ha suspendido sus operaciones con efecto inmediato.

Publicidad

De acuerdo con lo expresado por la aerolínea en el mencionado comunicado, la decisión de la Aeronáutica de reconocer intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. "dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato".

En la misiva, además, Viva detalló que, siempre que las operaciones estén suspendidas, "continuará con las negociaciones con los acreedores bajo los procedimientos del Decreto 560 -PRE-, y trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura", eso sí, "suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente".

Le puede interesar: