Patrullera denuncia acoso laboral y sexual por parte de un coronel de la Policía

Una patrullera de la Policía Nacional denunció a un coronel activo de la institución por acoso laboral y sexual. Según la denunciante, la situación se tornó reiterativa e insostenible y tuvo que dar aviso a las autoridades.

“Me decía que guardara la moto en un parqueadero y que me fuera con él. Que me invitaba a cenar para que habláramos y fuéramos a un lugar cómodo. Yo me negué obviamente muchas veces y me insistió muchas más”, señaló la uniformada.

La patrullera también relató que, finalmente, el oficial le dijo que si no era bajo sus condiciones no podrían hablar.

“Como última opción decidí hablar con él. Me subí a su carro donde me acosó sexualmente, me arrinconó, me empezó a coger, a besar, me secaba las lágrimas y me hacía propuestas poco adecuadas. Venía de un acoso laboral donde la situación de salió de las manos y aunque lo denuncié ninguno prestó atención”, añadió.

La uniformada también manifestó que el oficial la llamó días después para hablar de la situación y hacerle nuevas invitaciones.

La patrullera asegura que hay otros casos de mujeres de la Policía que han vivido esta situación con este mismo coronel pero que temen hablar. De otra parte, el señalado no aceptó referirse al tema y aseguró que ya tiene instaurada una contrademanda.

