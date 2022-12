Patrullero fue gravemente agredido por mujer a quien defendió en una riña

El patrullero de la Policía de Bogotá Jonathan Rodríguez, de 31 años, acudió al llamado de sus compañeros para intervenir en la golpiza a una joven de 18 años.

Publicidad

El uniformado asegura que cuando llegó al lugar vio a tres hombres que en estado de embriaguez agredían a la mujer, pero cuando él y otros tres policías controlaban la situación y conducían a los agresores a la UPJ, la joven lo atacó con el pico de una botella rota, causándole graves heridas en la cara.

El resultado de la agresión fueron 27 puntos de sutura en el rostro del uniformado.

Publicidad

“Sinceramente me siento mal (…) No termina uno de dar una explicación de por qué esas mismas personas terminan lesionando a quien desea brindar un tipo de ayuda. Sin mediar ningún tipo de palabra me ocasionaron esta lesión en el rostro, una cortada de 27 puntos para una valoración con cirujano plástico”, declaró el patrullero Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

Publicidad

Añade el uniformado que nunca imaginó defender a una mujer que terminara agrediéndolo: “La persona que brinda una ayuda no se imagina que la misma víctima llegue a agredir quien lo socorre”.

Los agresores, que resultaron siendo primos, fueron detenidos, pero según el juez que atendió el caso, la mujer, pese a ser la principal agresora, no representaba un peligro para la sociedad y la dejó en libertad.