Peñalosa considera a personas en condición de discapacidad botín de opositores: líder

Nelson Villamizar, líder de las personas con discapacidad que protestaron este miércoles en Bogotá, rechazó el comportamiento del Esmad para reprimir la manifestación.



“Era una protesta pacífica en la que reclamábamos que el alcalde que se respeta un acuerdo que establecía el subsidio de transporte”, dijo al manifestar que “Peñalosa los considera botín político de los opositores”



Agregó que es necesario evaluar el entrenamiento de los agentes de la policía antidisturbios pues actuaron sin premeditar.



La Personería de Bogotá le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue a los responsables de lanzar gas lacrimógeno a un grupo de personas en condición de discapacidad que protestaron pacíficamente este miércoles en la Plaza de Bolívar.



Además, hizo “un llamado a la sensatez y al uso racional de la fuerza pública, atendiendo los protocolos y estándares internacionales, especialmente de los elementos y armas no letales que pueden generar graves lesiones y afectación a la comunidad”.



A propósito, la personera de la ciudad, Carmen Castañeda, dijo que no se trató de hombres del Esmad como tal, sino de “la fuerza disponible” que no tenía por qué usar lacrimógenos contra estas personas.