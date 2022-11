Peñalosa debe disculparse por mentir sobre su doctorado: Juana Afanador

A Afanador le llamó la atención de lo señalado por Peñalosa sobre su formación profesional y logró, luego de varios meses de investigación, corroborar con la misma institución educativa, que el burgomaestre capitalino nunca curso dicho doctorado.



“Me comuniqué con la universidad y me aclararon que no existía ningún doctorado en administración pública y que Peñalosa no tiene dicho título”, indicó Afanador.



Esta mujer, que se prepara para recibir su título como doctora, aseguró que lo hecho por Peñalosa es una falta de respeto y le exigió alcalde ofrecer disculpas públicas a los bogotanos



“El doctorado es un trabajo que toma muchos años de investigación, de mucho esfuerzo y toma el reconocimiento de otros pares, y tomarlo a la ligera es ofensivo, el alcalde nos está mintiendo y lo descubrimos casi 35 años después”, agregó Afanador.



“Quisiera que se disculpe con los bogotanos”, concluyó la futura Juana Afanador.