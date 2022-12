Peñalosa deberá asistir a citación de Congreso por reserva Van der Hammen

Con una votación de 7- 2 la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, asistir al Congreso para que dé las respectivas explicaciones sobre la reserva Thomas van der Hammen.



El reclamo ante el alto tribunal fue presentado por el representante a la Cámara, Inti Asprilla, en la que advertía sobre dos incumplimientos hechos por el alcalde.



Señaló Inti Asprilla que uno de los argumentos que entregó en su momento, el mandatario distrital, es que el asunto de la Reserva Thomas van der Hammen era "algo local y no nacional", por lo que no ameritaba un debate en el Congreso.



La construcción de 80.000 unidades de vivienda en la reserva Thomas van der Hammen se ha convertido en la propuesta más polémica de la administración actual.



No es la primera vez que en el Congreso citan a un alcalde de Bogotá.



En los cuatro años de su Gobierno, Gustavo Petro solo asistió en una oportunidad al Legislativo; lo hizo al final de su periodo para defender ante el Senado su propuesta del metro.