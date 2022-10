Peñalosa niega inhabilidad por pertenecer a instituto financiado por Volvo

Según Peñalosa, haber sido el presidente de la ONG Instituto del Transporte no representa ningún conflicto de intereses, pues él no recibe salario de la misma.



“Fui parte de la junta directiva de una ONG llamada el Instituto del Transporte y fui presidente de esa junta. Lo que dice ese señor es que ese instituto promueve el transporte sostenible y sistemas de aceras, bicicletas y transporte tipo TransMilenio. Él dice que como ese instituto ha recibido recursos de Volvo, que hay incompatibilidad pero yo como presidente de la junta no recibo ningún ingreso y solo el 0,5 % de sus recursos provienen de Volvo”, explicó Peñalosa.



El mandatario capitalino añadió que no es el Distrito quien decide qué marcas serán contratadas para los buses de TransMilenio.



“Los operadores compran buses de la marca que quieran, no es el Distrito el que escoge las marcas. Esta organización recibe recursos de toda clase de fondos, del BID, de fundaciones, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de Asia”, comentó.



Agregó que además de ser el presidente del Instituto del Transporte, también ha sido contratado como asesor, conferencista, no solamente para hablar de transporte.



“Todo lo que hago en mi vida es absolutamente público, eso está publicado en internet. Nada en mi vida tengo que ocultarlo ni disimularlo”, enfatizó.



Peñalosa también habló sobre el metro y reiteró su compromiso de hacerlo realidad, eso sí, elevado.



“Hemos dicho que vamos a hacer un metro y por supuesto que lo vamos a hacer, un metro elevado que no tenga riesgos de ningún tipo”, dijo el alcalde.



Finalmente, advirtió que en las próximas semanas se ejecutarán cambios en el funcionamiento de TransMilenio buscando mejorar el servicio.



Según Peñalosa, es necesario que haya menos buses expresos y que cambien de troncal.



Algunos de estos ajustes de programación están siendo estudiados para ser implementados en las próximas semanas.

