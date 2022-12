Peñalosa pide a Congreso y Gobierno prohibir la pólvora en todo el país

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República crear una ley para que la venta de pólvora sea prohibida a nivel nacional, pues señala que las medidas adoptadas en Bogotá resultan insuficientes si en municipios aledaños se vende el material pirotécnico sin ninguna restricción.



A pesar de las múltiples campañas y las restricciones para evitar la comercialización de pólvora, en la capital de la República ya hay 12 quemados por manipulación de pólvora, cuatro de ellos menores de edad.



El alcalde Peñalosa señala que se hacen operativos constantes para evitar la venta de pólvora, pero advierte que la comercialización del material pirotécnico en municipios como Soacha hacen que las medidas se vuelvan insuficientes, razón por la que piden ayuda al Estado.



“Esto debería ser una prohibición nacional, no hay justificación para que no haya una ley nacional que expida el congreso que prohíba a cualquiera que no sea profesional en el tema”, señaló Peñalosa.