Personería de Bogotá formuló cargos al secretario de Movilidad

La Personería formuló cargos al secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescón, por presunto conflicto de intereses al no declararse impedido para los temas relacionados con el servicio de transporte Uber, durante el ejercicio de sus funciones, pese a haber realizado un estudio sobre el tema en 2015.



Según el ente de control, el funcionario, antes de desempeñarse en el cargo público, realizó un estudio académico con la Universidad de Los Andes denominado “Impacto de Uber en movilidad sostenible de Bogotá”. En dicha publicación, resalta las bondades de la implementación de esta plataforma en la ciudad, lo que en la actualidad va en contravía a los principios de transparencia y moralidad en la función pública.



Le puede interesar: Bocarejo reitera que estudio sobre Uber no lo inhabilita como secretario de Movilidad.



Pese a que el servidor público había sido citado a audiencia pública, el 12 de octubre, para que presentara descargos y versión libre, no asistió ni presentó soporte alguno que justificara su inasistencia, por lo que se le nombró apoderado de oficio para que ejerza su defensa.



La audiencia de presentación de descargos y versión libre fue reprogramada para el 14 noviembre de 2017.



Publicidad