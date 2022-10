Pesimismo en Senado para hallar nuevo operador del servicio de energía en la costa

En caso de no hallarse un operador para el servicio de energía en la costa, el Estado asumiría los costos, lo que obligaría al Gobierno a hacer recortes en sus inversiones en educación y vías en todo el país.



Así lo planteó la ministra de energía, María Fernanda Suárez, durante el debate a Electricaribe en la comisión v del Senado, al afirmar que la empresa arroja pérdidas de 1,4 billones de pesos al año.



Lea también: De no aprobarse capítulo, búsqueda de operadores para Electricaribe tardará: SuperServicios



Para el presidente de la comisión, el senador costeño José David Name, es poco probable que aparezca el inversionista interesado en la operación, ya que las pérdidas mensuales son de 70 mil millones de pesos.



“Particularmente yo soy muy pesimista, con esta situación de la empresa no creo que este interesado un operador para manejar la energía del Caribe”, aseguró Name.



Lea también: EPM estaría interesada en operar Electricaribe si hay socio inversionista



Como se recordará, el pasado 2 de abril el Gobierno abrió la licitación para escoger uno o dos operadores de energía para la costa, proceso que debe terminar en octubre.