Petro insistirá a próximo alcalde de Bogotá propuesta de subterranizar un tramo del metro

El presidente Gustavo Petro lideró una nueva jornada de ‘El Gobierno con el Pueblo’ en Bogotá y desde la localidad de Suba se refirió a la primera línea del metro de la capital, anunciando que sí será un tema de conversación con el presidente chino a finales de octubre.

Además, anunció que insistirá al próximo alcalde en la propuesta de usar los estudios que se hicieron durante su administración en Bogotá para hacer subterráneo el tramo sobre el sector oriental de la ciudad.

“Nosotros queremos proponerle a la ciudad de Bogotá lo mismo que le propusimos a la alcaldesa y ella no dijo que no, en su momento, que con los estudios de metro elevado, que todavía no llegan, se hace desde el occidente donde está el parque de trenes, pasa hacia el centro y antes de llegar al centro, donde se complica la ciudad, más o menos en la carrera 50, nosotros retomamos los estudios de metro subterráneo”, dijo el presidente.

E insistió en que, desde ese punto de la ciudad, su idea es que sea subterráneo: “Se viene por la Caracas o por la 13 y piensa ya devolverse hacia occidente que es la propuesta que siempre se ha hecho para vincular a Suba con el metro y pagamos todo, pagamos todo el trayecto subterráneo, esa fue la propuesta”.

“Eso era pura carreta, pura mentira”, dijo Petro sobre versiones que indicaron que el presidente chino había vetado el tema del metro para la reunión del próximo 25 de octubre.

Pero anunció, además, que también hablará de su propuesta de un tren que conecte el Pacífico con el Atlántico: “Será tema de la reunión allá, con el jefe de Estado de allá, que, como parte de la Ruta de la Seda, esté la conexión marítima entre los puertos chinos y Buenaventura, y Tumaco, nuestros puertos en el Pacífico, y la articulación vía férrea con el Caribe y el Océano Atlántico, que es lo que hace un bypass del Canal de Panamá”.

