Pido perdón y que por favor se reporte: sospechoso de desaparición de chilena

Luego de 25 días de desconocerse el paradero de la sargento chilena Ilse Ojeda González en la ciudad de Bucaramanga, su exnovio dio la cara y rompió el silencio. El hombre, que es el principal sospechoso de su desaparición para responder frente a las acusaciones que hoy lo tienen en una encrucijada con las autoridades.

Se trata de Juan Guillermo Valderrama Amézquita, quien en diálogo exclusivo con Blu Radio y Noticias Caracol, enfatizó que no le ha hecho daño a Ilse Ojeda y le pide perdón por la supuesta relación con la ciudadana estadounidense Becky Evans. Ese triángulo amoroso sería el motivo por el cual ella habría desaparecido.

"Ese día me entró una llamada de una mujer y le dio un ataque de celos, se levantó, se paró y se fue, intenté detenerla, pero recibí varios manotazos y me dijo malas palabras", dijo Juan Valderrama.

Aseguró que hizo la denuncia de su desaparición hasta después de 20 días de la discusión porque pensó que la mujer había regresado a Chile.

“Yo pensé que ella se había ido para Chile porque allá tiene todo: su pensión, la familia, sus nietos, todo, entonces desde el momento que me pude comunicar con Natalia (una familiar de la sargento), ella me dijo que no estaba con ellos, desde ahí perdí la tranquilidad”, dijo.

De igual manera advirtió que desde el momento que se supo que realmente estaba desaparecida la ha estado buscando.

“Hemos estado buscándola, con la Sijín he adelantado los procesos que ellos necesiten, hasta les entregué mi celular, todo, colaborándoles con toda la información”, añadió.

También expersó que con ella ha vivido momentos muy felices desde su viaje a Colombia y niega haberla golpeado.

“Ella es una excelente persona, el mejor ser humano que yo he conocido sobre la faz de la tierra hasta este momento y queremos que aparezca, porque si en realidad está escondida en alguna parte, mire que estamos preocupados”, aseguró.

Sobre el triángulo amoroso, dijo que efectivamente “sostenía relaciones con otra persona, pero Amory que nunca le puso problema por algo así, y hasta que el momento reventó, se dio cuenta y no contuvo”.

“Que si está haciéndome pagar por esto que me perdone, en realidad queremos que aparezca, la familia está preocupada y yo también”, enfatizó.