Piratas terrestres disfrazados de policías montaron falso retén en el sector de Siberia, en Bogotá

Un conductor de camión vivió momentos de terror tras caer en manos de piratas terrestes disfrazados de policías que montaron un falso a la salida de Bogotá por la calle 80. El afectado, contó la difícil experiencia que sufrió al Ojo de la noche de BLU Radio.

"Iba saliendo a Siberia, pusieron un spark adelante y una moto. Dejaron un solo carril, me dijeron siga. Iba frente al Spark y me dijeron, bájese, lo vamos a requisar . No me dejaron ni bajar, me cayeron como siete, me dieron un cachazo y me metieron al carro. Me pusieron una chaqueta en la cabeza y me metieron de cunclillas, después empezaron a dar vueltas", contó el conductor.

El conductor, de 63 años, alcanzó a ser trasladado hasta el sector de Galerías. A lo largo del recorrido fue víctima de amenazas contra su vida. Por fortuna, dos patrulleros de la Policía lo salvaron.

"Me decían que no levantara la cabeza. Gracias a Dios, dos policías de cuadrante que hacían rondas vieron el carro sospechoso y los bajó. Se bajaron los manes y me dijeron que no levantara la cabeza, que me hiciera el borracho. El policía se acercó al vidrio y yo le hice señas. Se dio cuenta y los puso contra la pared. Me salvó, porque me iban a matar", agregó.

Horas después, las autoridades encontraron el camión hurtado en el sector de San Cristóbal. Los cuatro delincuentes capturados fueron trasladados a la URI de Paloquemao donde se les imputarán cargos en la mañana de este miércoles.