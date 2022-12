PNUD asegura que “apoya conservación de la Reserva Thomas Van der Hammen”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se mostró partidario de conservar la Reserva Thomas Van der Hammen y mantener sus más de mil 300 hectáreas de área protegida al servicio del desarrollo ambientalmente sostenible e incluyente.



El organismo se pronunció frente al tema luego de recibir una carta de políticos y ambientalistas colombianos en la que le reclamaban por el supuesto apoyo a la Secretaría de Planeación Distrital.



A través de un comunicado, el PNUD aseguró que promueve modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles frente a las necesidades de la población por lo cual “apoya la conservación de la Reserva Thomas Van der Hammen como parte de la estructura ecológica principal de Bogotá y no ha adjudicado ni adjudicará ningún estudio relacionado con la sustracción de terrenos en dicha reserva”.



Sobre el tema habló en Vive Bogotá la concejal María Victoria Vargas asegurando que “no estoy de acuerdo con construcción en la reserva pues no sería bueno para el medio ambiente”.



De otro lado, el concejal Andrés Forero afirmó que “el debate de la reserva se planteó inadecuadamente, pero lo importante es que se piense cómo se quiere el crecimiento de la ciudad a futuro”.