Polémica por propuesta de crear una zona de tolerancia en Cartagena

Una nueva polémica se desata en Cartagena, tras la propuesta que estaría analizando el Distrito de crear una zona de tolerancia para la prostitución, esto con el fin de garantizar los derechos de las personas que realizan este oficio y al mismo tiempo tener control para evitar la explotación sexual a niños y niñas.

"Nosotros somos garantes como estado de los derechos humanos, dentro de esa garantía la prostitución hoy no está prohibida. Está prohibido actos que atenten contra los derechos de los demás ciudadanos. Hemos propuesto que investiguemos o tratemos de construir una zona de tolerancia. No podemos estar de espaldas a ese ser humano que tomó la decisión de ejercer voluntariamente la prostitución. Lo que, si no vamos a permitir, es que existan proxenetas que violenten a nuestros menores, que los pongan a explotar comercialmente en labores de prostitución y tampoco vamos a permitir que nuestros seres humanos que ejercen la prostitución y que tomaron esa decisión, sean partícipes de trata de blanca o sean obligados a trata de personas", expresó la secretaria del Interior Distrital, Yolanda Wong.

Al ser consultado por esta zona de tolerancia, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, manifestó que "se están evaluando todas las políticas públicas que conlleven a un control de este fenómeno en Cartagena".



Ciudadanos opinan



Ante esta propuesta se generaron diversas opiniones entre los cartageneros. El ciudadano William Correa manifestó no está de acuerdo porque, según dijo, "eso es contribuir más a la prostitución, es contribuir a que la gente se vaya degenerando más”.

“El Distrito en vez de crear eso deberían fomentar las oportunidades de empleo primordialmente para las mujeres que están en ese trabajo", añadió.

Otro Cartagenero, Elkin Ahumada, sostuvo que si está de acuerdo con la iniciativa pero recalcó que "es muy importante que el distrito además de hacer una inversión en esta zona de tolerancia debe crear programas para que estas personas empiecen a migrar hacia otros sectores económicos y que este no sea un trabajo para siempre, sino que tratemos de rescatar aprovechando estos espacios".

