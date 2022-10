Polémica por respuesta de Enrique Peñalosa al referirse a Soacha

A través de redes sociales critican al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por referirse de forma despectiva al municipio de Soacha, al plantear la creación de dos grandes ciudades en torno a Bogotá, en el marco de la presentación de la propuesta de Probogotá Región para la Asociatividad y la Gobernanza.

Publicidad

“Se van a oponer todos los políticos a esta fusión, pero desde arriba habrá que tomar esa decisión, aunque no les guste. Entonces a uno le dicen porque no fusionar Soacha con Bogotá, entonces yo les digo: a mí no me van a dar solo el hueso, y con todo el respeto, a mí también me dan la carne que es donde pagan impuestos altos, a mí me dan Sopó, Chía. Fusionemos eso, los ricos y los pobres”, señaló el alcalde en su declaración.

Vea aquí: Policía interviene caño de la sexta, nueva guarida del microtráfico en Bogotá

Asimismo, el mandatario puntualizó que Bogotá tendrá que expandirse “de forma organizada” y precisó que el mejor horizonte será hacia Mosquera.

Publicidad

“Yo propongo que los municipios de Cundinamarca se fusionen entre ellos sin Bogotá y ya después dos grandes ciudades tendrán una relación. Será mucho más fácil coordinar una institucionalidad entre las dos”, afirmó Peñalosa.

Publicidad

La propuesta incluye la integración de Soacha, Funza, Madrid, Cota, Mosquera, Chía, Cajicá, Gachancipá, Sopó, La Calera, Tocancipá y Bogotá.