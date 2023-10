Por no dejarse robar, ocho ladrones apuñalaron y le dispararon cinco veces a un joven en Bogotá

Un joven en el occidente de Bogotá resultó con heridas de arma blanca y cinco disparos de arma de fogueo después de que ocho ladrones intentaran robarlo a él y a un amigo suyo en el puente peatonal de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali.

Precisamente en este puente ya se han presentado víctimas mortales, pues una banda de criminales ha atacado a ciclistas, peatones y, en horas recientes, el caso de estos dos jóvenes, víctimas de por lo menos ocho criminales.

Según recogió el Ojo de la noche para Blu Radio, estos delincuentes llegaron y los encerraron. Uno de ellos se alcanzó a escapar, pero al otro le dispararon con arma de fogueo en cinco ocasiones, lo hirieron con arma blanca y se encuentra recluido en un centro médico en el sur de Bogotá.

“Nos abordaron cinco personas por atrás y tres por delante, todos armados y con cuchillos”, comenzó narrando el joven que logró escapar de estos criminales sobre el brutal ataque.

Publicidad

“Yo saqué el celular porque estaba mirando la dirección y apenas yo miré fue que escuché que mi amigo me dijo como: ‘Ojo, ojo, parce’. Cuando yo volteé a mirar hacia atrás ya teníamos a todos encima. Él llevaba una bicicleta en la mano y por eso yo creo que fue que se pegaron”, detalló el joven.

Asimismo, el amigo de la víctima explicó cómo fue que hizo para escapar de estos criminales que, según dijo, no eran colombianos y que, justamente, su amigo por defender la bicicleta recibió los disparos y las heridas de arma blanca.

“No, no eran colombianos, eran de Venezuela. ¿Qué les dijeron a ustedes? Nos dijeron de una vez, no, que entreguen todo, entreguen todo, si no se los pego. Pues apenas pasó eso, yo cogí y corrí hacia un lado izquierdo para que los que venían de frente se fueran por mí y los esquivé luego a la derecha, precisamente pues para evitar que me hicieran algo”, puntualizó.

Publicidad

Denuncia este joven que en la parte sur del puente se encontraba un policía que no hizo algo ni siquiera reaccionó, pero fue otro uniformado que ni siquiera estaba trabajando quien lo acompañó; infortunadamente ya era demasiado tarde.

No robaron a los jóvenes porque no se dejaron quitar sus pertenencias, pero infortunadamente la persona lesionada sí se encuentra con serias contusiones en su cuerpo, producto de estos ocho criminales que lo atacaron y se escaparon de este lugar.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: