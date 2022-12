¿Por qué lloró juez que envió a la cárcel a funcionarios por corrupción en San Andrés?

El juez Jair Torres fue quien mandó a la cárcel este viernes a cinco funcionarios de San Andrés por hechos de corrupción, que también tienen en prisión al gobernador Ronald Housny Halle y a los exgobernadores Ronald Housni y Aury Guerrero. En la diligencia, en la que se les acusó de apropiarse hasta de 11.000 millones de pesos de las arcas públicas, el juez lloró.

"Se me escurrieron un par de lágrimas al escuchar el monto del dinero involucrado. Aquí hay mucha pobreza. Con 120.000 millones de pesos se pueden hacer vías, colegios y centros de salud para la gente más pobre de la isla y no es justo que desvíe (…) No hay derecho a robarse el dinero de nuestra gente, lo digo como Isleño, no como juez",” declaró Jair Díaz a El Tiempo.

La investigación por irregularidades en el manejo de los recursos de la isla surgió a raíz de denuncias que los propios habitantes le hicieron saber al fiscal general de la Nación en la Séptima Jornada Anticorrupción, realizada allí en octubre del año pasado.

Entre los hallazgos de la Fiscalía se encontró que fueron adjudicados contratos hasta por 120.000 millones a constructores que pagando coimas se quedaron también con las obras de valorización en Armenia.

Según el coordinador de fiscales delegados ante la corte, Fabio Espitia Garzón, “se estableció que los contratistas, para quedarse con la construcción del colegio y parques en el departamento, podrían haber pagado el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental”, refiriéndose a los gobernadores.

El juez Díaz envió a la cárcel al secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano, la jefa de la oficina jurídica, Zulema Conoll, los contratistas Mauricio José Rodríguez, Sergio Fabián Lever y los supervisores Luis Albeiro Urrego y Elizabel O´Neill.